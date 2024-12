https://fr.sputniknews.africa/20241204/larchitecture-militaire-de-laes--une-reponse-strategique-a-la-menace-djihadiste-pour-le-tchad-1069549197.html

"L'architecture militaire de l'AES : une réponse stratégique à la menace djihadiste pour le Tchad"

"L'architecture militaire de l'AES : une réponse stratégique à la menace djihadiste pour le Tchad"

Au micro de Sputnik Afrique, un spécialiste tchadien en sécurité internationale explique la nécessité pour son pays de rejoindre l'AES pour mieux combattre... 04.12.2024, Sputnik Afrique

Youssouf Adam Abdallah, spécialiste tchadien en sécurité internationale, critique l'inefficacité des organisations comme la CEDEAO, qu'il considère souvent influencée par l'Occident, et propose que le Tchad rejoigne l'Alliance des États du Sahel (AES), qui coopère avec la Russie. Selon lui, cette nouvelle alliance pourrait renforcer la souveraineté et la sécurité des États membres, contrairement à d'autres partenaires qui exacerbent l'instabilité.L’expert suggère également que le Tchad se retire de la Force mixte multinationale (FMM), qu'il juge inefficace et soupçonne de faire proliférer les conflits en raison de l'implication cachée de certaines puissances.Pour l’acteur burkinabè de la société civile Lianhoué Imhotep Bayala, le plan d'action initié par le Burkina Faso, le Mali et le Niger montre que les Africains peuvent gérer leurs propres problèmes de manière efficace. Selon lui, cette approche permet d'harmoniser les renseignements pour contrer les mouvements des terroristes dans la région.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

