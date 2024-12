https://fr.sputniknews.africa/20241203/presence-francaise-au-tchad-au-lieu-de-securiser-elle-netait-la-que-pour-dautres-objectifs-1069528582.html

Présence française au Tchad: au lieu de sécuriser, elle "n'était là que pour d'autres objectifs"

Présence française au Tchad: au lieu de sécuriser, elle "n'était là que pour d'autres objectifs"

N'Djamena n'a pas surpris en dénonçant les accords de défense avec Paris, au vu des critiques dont fait l'objet l'armée française sur le continent

La rupture de l'accord tchadien de défense avec la France était "prévisible" compte tenu de plusieurs facteurs, a déclaré ce mardi 3 décembre à Sputnik Afrique Moussa Hissein Moussa, journaliste et chercheur panafricaniste.En plus, la présence militaire de la France qui "devrait être là pour aider le Tchad à assurer son intégrité territoriale, pour garantir et sécuriser son territoire national, n'était là que pour d'autres objectifs".Or, le pouvoir tchadien actuel "est beaucoup plus à l'aise, donc il n'a pas pour autant besoin de l'armée française pour asseoir son pouvoir", a insisté le panafricaniste.La décision de N'Djamena est aussi une manière de montrer que l'armée tchadienne peut elle-même répondre aux besoins nationaux, analyse le journaliste.Nouvelles formes de coopérationD'autres options de coopération militaire émergent sur le continent, en particulier avec la Russie, qui offre une approche différente de la France, précise encore Moussa Hissein Moussa.Le journaliste salue aussi les initiatives de l'Alliance des États du Sahel, qui permet de mutualiser les forces en vue de lutter contre le terrorisme, par-delà les frontières.

