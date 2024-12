https://fr.sputniknews.africa/20241203/lautonomie-securitaire-le-mali-comme-modele-de-souverainete-africaine-1069525320.html

"L'Autonomie sécuritaire: le Mali comme modèle de souveraineté africaine"

La mission onusienne installée au Mali depuis 2013 s’est retirée officiellement le 15 novembre à la suite de la demande des autorités maliennes. Sur les ondes... 03.12.2024, Sputnik Afrique

"L'Autonomie sécuritaire: le Mali comme modèle de souveraineté africaine" Sputnik Afrique La mission onusienne installée au Mali depuis 2013 s’est retirée officiellement le 15 novembre à la suite de la demande des autorités maliennes. Sur les ondes de Sputnik Afrique, Oumar MC Koné, président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali (BRDM), critique cette mission, la qualifiant d'échec et soulignant son incapacité à résoudre les problèmes sécuritaires malgré des années de présence.

Oumar MC Koné, président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali (BRDM), met en question la stratégie de la Minusma, qui aurait entravé l'armée malienne dans sa lutte contre le terrorisme. Koné plaide pour une autonomie accrue du Mali en matière de sécurité, affirmant que le pays doit prendre en main son propre destin.L’indignation de Kiev face aux déclarations du commissaire de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah, qui avait qualifié les actions ukrainiennes dans le Donbass de génocide. Selon le politologue David Melvin Eboutou, cette réaction n'aura pas d'impact significatif, car l'Afrique, selon lui, n'a pas besoin de l'Ukraine à ce stade, c'est plutôt l'inverse. Kiev aurait besoin de l'Afrique pour ses matières premières et pour renforcer sa position géostratégique.Ne manquez pas également dans ce numéro:- Mahamoud Adam Bechir, ambassadeur du Tchad en Russie, a souligné auprès de Sputnik Afrique lors d’un entretien en marge des Journées du cinéma tchadien à Moscou, que le Tchad a plus de valeurs communes avec la Russie qu'avec l'Europe.- Emmanuel Leroy, fondateur de l'association Urgence Enfants du Donbass et expert français en politique, a expliqué à Sputnik Afrique lors du forum Dialogue sur les fausses infos 2.0. ayant eu lieu a Moscou, que depuis le début de l'opération spéciale, la propagande mensongère cherche à faire porter toute la responsabilité sur la Russie.- David Okpatuma, président du conseil d'administration de l'Initiative de développement et de coopération pour l'Afrique, a expliqué au micro de Sputnik Afrique, que la Russie a le droit de protéger sa souveraineté et les intérêts de son peuple face aux menaces, lors du forum Dialogue sur les fausses infos 2.0. organisé à Moscou.

