"La Minusma a traîné des pieds pour partir du Mali"

2024-11-18T15:06+0100

2024-11-18T15:06+0100

2024-11-18T15:10+0100

mali

minusma

indépendance

alliance des états du sahel (aes)

"Cela signifie pour nous un soulagement. C'est une forme d'indépendance pour nous que nous devons fêter. Et je pense que cette date doit rentrer dans les annales de l'histoire du peuple du Mali et du peuple de l'AES. Parce que pour celui qui connaît les méthodes qui sont des méthodes de diversion des Nations unies, notamment avec des organisations qu'ils implantent dans les pays qu'ils veulent déstabiliser", c'est d'une grande importance, a commenté Seydou Oumar Traoré, journaliste malien, dans le podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de Sécurité du Conseil de Transition du Mali, sur le départ définitif de la Minusma du Mali.- Maikoul Zodi, coordinateur de la branche nigérienne du collectif Tournons la page, et Ibrahim Namaiwa, activiste et consultant indépendant nigérien, sur les révélations de l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron Jean-Marie Bockel sur la France qui a déployé en quelques heures 2.000 soldats à Abidjan à la suite de la prise de pouvoir par des militaires au Niger en 2023.- Florian Philippot, président du parti politique français Les Patriotes, sur les récentes déclarations d'Emmanuel Macron qui a appelé une nouvelle fois à ne pas laisser la Russie gagner en Ukraine.- Thierry Mariani, eurodéputé français sur les cinq ans de prison et d'inégibilité requis par le Parquet de Paris contre la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

