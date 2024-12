https://fr.sputniknews.africa/20241202/quels-defis-pour-augmenter-le-commerce-intra-africain-1069508522.html

Quels défis pour augmenter le commerce intra-africain?

02.12.2024

Quels défis pour augmenter le commerce intra-africain? Sputnik Afrique Un rapport de la Standard Bank Africa montre que les entreprises africaines veulent commercer avant tout avec d’autres entreprises africaines. Quels défis faut-il relever et quelle architecture économique se constitue pour aller plus loin? Brice Adou, consultant international et spécialiste des politiques économiques, répond à nos questions.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Brice Adou, consultant international et spécialiste des politiques économiques travaillant dans une organisation internationale à Addis-Abeba, revient sur les projets et initiatives qui doivent permettre de développer le commerce africain tous azimuts.L’architecture économique de l’Afrique gravite autour de l’Initiative africaine guidée et de la ZLECAf et s’articule sur plusieurs niveaux, comme le rappelle M.Adou: "Vous avez un accord continental qui se base sur plusieurs communautés économiques régionales et dans cette communauté économique régionale, vous avez aussi les pays. Les pays ici sont le dernier niveau d'implémentation de cet accord continental. Je pense que des initiatives comme Trade Connect du Kenya, sont des initiatives louables parce que, bien entendu, elles règlent des problèmes à la fois du Kenya, à la fois de l'Afrique de l'Est, mais aussi règlent des problèmes pour tout le continent. C'est une des voies que l'accord encourage. […] Mais ici, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas assez".Parallèlement le commerce africain se dédollarise grâce à un autre système: "Le PAPSS, le Pan-African Payment and Settlement System, est développé par Afreximbank et donne ici un accompagnement à la ZLECAf. […] Vous avez la plupart des banques centrales qui sont connectées et qui permettent ici de pouvoir faciliter les échanges entre les pays africains, mais des échanges dans leurs monnaies nationales. C'est une initiative parmi tant d'autres qui permettent aujourd'hui aux pays, en ce qui concerne le commerce intra-africain, de se détacher du dollar", indique-t-il.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

