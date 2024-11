https://fr.sputniknews.africa/20241128/le-commerce-intra-africain-ne-peut-etre-accelere-que-si-les-africains-se-tournent-vers-eux-memes-1069462507.html

"Le commerce intra-africain ne peut être accéléré que si les Africains se tournent vers eux-mêmes"

"Le commerce intra-africain ne peut être accéléré que si les Africains se tournent vers eux-mêmes"

La ZLECAf veut accélérer son plan pour une politique tarifaire commune. La zone de libre-échange promet de tripler le commerce africain d’ici 2030... 28.11.2024, Sputnik Afrique

«Le commerce intra-africain ne peut être accéléré que si les Africains se tournent vers eux-mêmes» Sputnik Afrique La ZLECAf veut accélérer son plan pour une politique tarifaire commune. La zone de libre-échange promet de tripler le commerce africain d’ici 2030. L’unification douanière peut-elle suffire à atteindre cet objectif? Nicolas Agbohou, professeur d'économie et de gestion, répond à nos interrogations.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Nicolas Agbohou, ancien professeur d'économie et de gestion à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et actuellement enseignant à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et à l'École politique africaine de Paris, revient sur les avancées de la ZLECAf et rappelle l'importance de ne pas seulement miser sur le libre-échange mais aussi sur l'industrialisation et les infrastructures pour développer l'Afrique.L'objectif de la ZLECAf est de tripler le commerce intra-africain, alors que la part de ce commerce est de 15% sur la totalité du commerce des pays du continent. "Il appartient aux Africains d'être honnêtes envers eux-mêmes. Passer de 15% à 45%, donc multiplier par trois en 2030: cet objectif est réalisable à la seule condition que les Africains prennent conscience que seule l'industrialisation des économies africaines peut accélérer ce processus", affirme-t-il."Il y a un proverbe qui dit 'seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin'", rappelle l'économiste.

