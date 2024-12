https://fr.sputniknews.africa/20241202/lafrique-pourrait-devenir-une-destination-cle-pour-le-tourisme-medical-selon-un-ministre-ivoirien-1069510758.html

L'Afrique pourrait devenir une destination clé pour le tourisme médical, selon un ministre ivoirien

L’Afrique pourrait devenir une destination incontournable du tourisme médical, a déclaré le ministre ivoirien de la Santé Lors du 5ème Congrès africain sur le... 02.12.2024, Sputnik Afrique

Lors de son intervention, Pierre N’Gou Dimbaa a évoqué trois conditions stratégiques pour positionner l’Afrique comme une destination incontournable du tourisme médical, relate Infodrome:Selon lui, le tourisme médical peut devenir un levier stratégique majeur pour une Afrique "résiliente, compétitive et attractive". Le congrès s’est tenu du 27 au 29 novembre à Abidjan. L’événement a accueilli plus de 500 participants et 3.000 visiteurs.

