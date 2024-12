https://fr.sputniknews.africa/20241201/un-nouveau-vaccin-russe-contre-le-cancer-detruit-les-metastases-selon-un-biologiste-russe-1069497554.html

Un nouveau vaccin russe contre le cancer détruit les métastases, selon un biologiste russe

Les études précliniques du vaccin contre le cancer montrent qu'après l'administration du médicament, la tumeur se résorbe et les métastases disparaissent... 01.12.2024, Sputnik Afrique

“Dans les études précliniques, nous constatons que la tumeur, en l'occurrence le mélanome, se résorbe simplement, disparaît, et non seulement la tumeur elle-même, mais aussi les métastases”, a indiqué M. Guinzbourg En outre, il a ajouté qu’il n’exclut pas la possibilité que le centre accueille également des patients au quatrième stade.À l'avenir, les experts ont l'intention de tester l'effet du médicament sur d'autres types de cancer – cancer du poumon, du rein et du pancréas. Il est prévu d'impliquer des instituts d'oncologie à cette fin, a expliqué un spécialiste.Selon le directeur du centre, le vaccin contre le cancer sera personnalisé, c’est-à-dire qu’il sera élaboré spécifiquement pour chaque patient.

