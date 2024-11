https://fr.sputniknews.africa/20241129/le-veto-russe-en-faveur-du-soudan-est-un-plaidoyer-dun-soutien-de-tous-les-peuples-opprimes-1069479037.html

Le veto russe en faveur du Soudan est un "plaidoyer d'un soutien de tous les peuples opprimés"

Tel est l'avis exprimé ce vendredi par Mohammed Sirraj, ambassadeur du Soudan en Russie. Selon lui, ces peuples "sont confrontés à de nombreuses conspirations... 29.11.2024, Sputnik Afrique

"Le veto russe est considéré comme un soutien très apprécié au Soudan", a indiqué Mohammed Sirraj lors d'une conférence de presse tenue vendredi dans les locaux de Sputnik.La Russie a bloqué lundi la résolution du Conseil de sécurité de l'Onu sur le conflit en cours au Soudan, rédigée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone. À la tribune des Nations unies, elle a dénoncé une tentative d'ingérence dans les affaires internes du Soudan.En effet, les relations avec la Russie "sont fondées sur des principes qui ne portent pas atteintes à la souveraineté de ces pays et qui profitent à la fois à la Russie et au pays avec lequel elle entretient des relations", a-t-il ajouté.La position de Moscou est "très encourageante pour le gouvernement et le peuple soudanais", a déclaré ce vendredi l'ambassadeur du Soudan en Russie.Ce soutien intervient "à un moment où un certain nombre de pays et d'organisations cherchent à interférer de manière flagrante dans les affaires intérieures du Soudan", selon Mohammed Sirraj.Les relations entre la Russie et le Soudan sont au plus haut niveau, selon l'ambassadeur.

