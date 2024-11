https://fr.sputniknews.africa/20241128/a-la-tribune-de-lonu-la-russie-denonce-une-tentative-dingerence-dans-les-affaires-du-soudan-1069453435.html

À la tribune de l'Onu, la Russie dénonce une tentative d'ingérence dans les affaires du Soudan

"Il est absolument ridicule de voir les chefs de ces États [le Royaume-Uni, la France, les États-Unis] parler aux dirigeants du Soudan sur un pied d'égalité en...

Anna Evstigneïeva a pris la parole, lors de la réunion de l'Assemblée générale à propos de l'utilisation par la Russie de son droit de veto qu'elle avait opposé à la résolution sur la protection des civils au Soudan proposée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone. Ce texte comporte des "éléments très dangereux, représentant une menace pour la souveraineté du Soudan", selon elle. La Russie considère cela comme une "tentative de laisser une marge de manœuvre pour poursuivre l'ingénierie politique et sociale au Soudan", a dénoncé Mme Evstigneïeva. Elle a également rappelé que le rapport préparé par le Secrétaire général de l'Onu en octobre indiquait que "les conditions n'étaient pas réunies pour le déploiement de forces internationales dans le pays". La demande d'une telle présence aurait dû être formulée par le gouvernement du pays, a relevé la responsable russe. Et d'ajouter: "La mise en œuvre de ce scénario est capable de détruire définitivement la confiance du Soudan dans les Nations unies, fortement ébranlée par les actions incohérentes de la Mission intégrée de l'Onu pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) qui s'est repliée".

