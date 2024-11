https://fr.sputniknews.africa/20241128/top-5-des-plus-grandes-flottes-africaines-descorteurs-1069465819.html

Top-5 des plus grandes flottes africaines d'escorteurs

Les escorteurs sont des navires construits et équipés pour accompagner d'autres bâtiments, en particulier les plus précieux ou vulnérables, lors d'opérations... 28.11.2024, Sputnik Afrique

Voici les pays africains qui en ont le plus, d'après le site Global Firepower: Ces navires sont également utilisés pour sécuriser les voies maritimes, lutter contre la pêche illégale et la piraterie. Ils protègent les navires commerciaux, les convois de ravitaillement et les plus gros navires de guerre contre les sous-marins, avions et attaques de surface.

