Le rappel de l’ambassadeur de l’UE à Niamey est une "initiative" de Niamey "et non celle de l’UE"

Salvador Pinto da França a été convoqué par les autorités nigériennes le 14 octobre. "Lors de cette convocation, il lui a été signifié de mettre fin aux opérations" de redistribution de l’aide humanitaire acheminée par l’UE pour aider les victimes des inondations. Niamey a également fait savoir que la collaboration avec le diplomate européen "n’est plus possible et a donc demandé officiellement son rappel et son remplacement dans les plus brefs délais". Le 23 novembre, Salvador Pinto da França a été rappelé par l’UE pour des consultations.La diplomatie nigérienne qualifie l’aide européenne de "non sollicitée", en évoquant "l’attitude de mépris" et le "manque notoire de respect envers les autorités nigériennes". Le gouvernement nigérien avait pris la décision de financer lui-même les réparations des dégâts causés par les inondations, selon le communiqué.Une subvention de 1,3 million d'euros avait été octroyée par Bruxelles pour aider les victimes des récentes inondations. L’aide a été distribuée par des ONG, choisies, selon le communiqué nigérien, "dans une opacité totale".

