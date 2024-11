https://fr.sputniknews.africa/20241125/forme-de-mepris-et-dingratitude-un-don-de-la-france-aux-anciens-combattants-tchadiens-interpelle-1069400975.html

"Forme de mépris et d'ingratitude": un don de la France aux anciens combattants tchadiens interpelle

D'une valeur de 300.000 francs CFA, l’aide a été distribuée le 23 novembre dans les locaux de l'Union fraternelle des anciens combattants des armées françaises... 25.11.2024, Sputnik Afrique

"Cette somme maudite, qui chez eux n’atteint même pas le RSA, est un manque de respect habituel. Ces hommes, grâce auxquels la France est aujourd’hui une nation, sont négligés et humiliés", s’insurge Mamadou Doudet, coordinateur du mouvement Les Patriotes et militant panafricaniste, auprès du média Flashtchad.Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient: "manque de respect", "injure, humiliation", "la France se moque de nos hommes forts du Tchad", commentent des utilisateurs.La demande d’aide est venue des Tchadiens, indique le président provincial de l'Union fraternelle des anciens combattants des armées françaises du Tchad, selon N’Djam Post. Composé de 5 sacs de riz de 50 kg, d'un sac de sucre de 50 kg et de 10 nattes, le don "vise à répondre aux préoccupations des veuves, des orphelins ainsi que des anciennes victimes de l’inondation", explique Tandolembaye Néléyou Timothée au média. Le nombre de personnes qui ont reçu cette aide n'a pas été précisé. "C’est pour la deuxième fois que la France, à travers l’entremise de son ambassade au Tchad, a répondu favorablement à la demande des personnes du troisième âge", selon lui.

