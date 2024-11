https://fr.sputniknews.africa/20241123/top-5-des-pays-africains-avec-le-plus-grand-nombre-de-corvettes-navales--1069369298.html

Top 5 des pays africains avec le plus grand nombre de corvettes navales

L’Algérie, l’Égypte et la Namibie arrivent en tête des pays africains qui ont le plus grand nombre de corvettes navales, selon Global Firepower. 23.11.2024, Sputnik Afrique

Les corvettes, navires agiles et polyvalents, servent pour la défense côtière, les patrouilles et les missions d’escorte. Elles se distinguent par leur rapidité et leur flexibilité, jouant un rôle clé en temps de guerre ou pour maintenir la sécurité des eaux. Retrouvez dans ce classement, rédigé par Global Firepower, cinq pays africains qui ont le plus grand nombre de corvettes navales. 1. Algérie - 16 corvettes, 6e place mondiale 2. Égypte - 7 corvettes, 12e 3. Namibie - 2 corvettes, 39e4. Libye - 1 corvette, 45e 5. Maroc - 1 corvette, 46e

