"Vladimir Poutine a une parfaite maîtrise des événements"

22.11.2024

"Vladimir Poutine a une parfaite maîtrise des événements" Sputnik Afrique Vladimir Poutine a mis en garde dans une allocution télévisée les pays occidentaux qui autorisent Kiev à frapper la Russie avec leurs armes. Au micro de Sputnik Afrique, François Asselineau, homme politique français, président du parti UPR, a commenté le discours du Président russe.

"J'ai trouvé que le discours de Vladimir Poutine est un discours qui était assez bref, moins de dix minutes, qui était très, très posé, mais très ferme et très précis dans le fond et qui donnait le sentiment de quelqu'un ayant une parfaite maîtrise du cours des événements.", a déclaré François Asselineau, homme politique français, président du parti UPR.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

