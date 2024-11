https://fr.sputniknews.africa/20241122/la-frappe-du-missile-orechnik-est-un-avertissement-aux-pays-de-lotan-selon-un-blogueur-chinois-1069362885.html

La frappe du missile Orechnik est "un avertissement aux pays de l'Otan", selon un blogueur chinois

La frappe du missile Orechnik est "un avertissement aux pays de l'Otan", selon un blogueur chinois

Le tir d'essai d'un missile Orechnik est "un avertissement aux pays de l'Otan, et surtout à ses membres européens".

Sima Pingbang analyse la décision du Président Poutine de lancer le nouveau missile hypersonique russe en réponse au feu vert accordé à Kiev pour l'utilisation des ATACMS US en profondeur de la Russie."Le risque d'une guerre nucléaire augmente, et c'est l'Europe qui en subirait les conséquences les plus lourdes", alerte le blogueur.Kiev ressemble à "un pantin de Biden" qui barre la voie vers la paix. "Biden et Zelensky ne sont pas en mesure d'accepter la paix entre la Russie et l'Ukraine et de reconnaître la victoire de Moscou", conclut-il.

