«L'avantage de l'humain par rapport aux robots est que le cerveau humain a une connectivité infinie»

"Bien sûr, la robotisation, c'est pratiquement impossible d'y échapper, même si, personnellement, je suis plutôt très très prudent avec cela. C'est extrêmement difficile d'y échapper parce qu'il y a des impératifs de rentabilité financière, de productivité. […] Mais le problème c'est que plus on va multiplier cela, plus on va multiplier l'usage des énergies fossiles, parce que pour fabriquer des robots et des tracteurs, etc., on ne peut pas passer à côté de l'usage de toujours plus d'énergies fossiles. Or notre Terre en a assez des énergies fossiles, elle n'en peut plus", déplore le professeur de HEC Montréal.