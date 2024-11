Tels sont les projets de Rossotroudnitchestvo, agence russe pour la coopération humanitaire internationale.D'ici la fin du mois, deux autres centres de ce type ouvriront au Maroc et en Tunisie. Avec les trois centres fonctionnant déjà depuis l'année dernière, il y en aura sept, note l'agence dans un communiqué.Il est prévu que les centres organiseront également:

La Russie enseignera la robotique en Afrique

Les premiers centres de formation continue ont été ouverts en Zambie et en Tanzanie. L'année prochaine, il est prévu d'ouvrir une école d'ingénieurs et de la doter d’équipements et de matériel pour donner des cours de robotique.