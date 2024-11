https://fr.sputniknews.africa/20241121/mise-a-jour-de-la-doctrine-nucleaire-russe-ca-fera-reflechir-a-deux-fois-lotan-1069339991.html

Mise à jour de la doctrine nucléaire russe: "ça fera réfléchir à deux fois l'OTAN"

Mise à jour de la doctrine nucléaire russe: "ça fera réfléchir à deux fois l'OTAN"

Sputnik Afrique

Le Président russe a publié un décret mettant à jour la doctrine nucléaire russe. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, directeur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a commenté la publication de ce document.

Mise à jour de la doctrine nucléaire russe: "ça fera réfléchir à deux fois l'OTAN" Sputnik Afrique Le Président russe a publié un décret mettant à jour la doctrine nucléaire russe. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français, directeur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol, a commenté la publication de ce document.

"C'est la doctrine. Elle a été énoncée à plusieurs reprises. Ce n'est pas tellement innovant. Ça confirme ce qu'on supposait, c'est à dire que désormais la Biélorussie fait partie et bénéficie du bouclier nucléaire russe. Donc une attaque contre la Biélorussie par l'OTAN aurait des conséquences graves pour l'OTAN. Donc ça, c'est une chose. Et puis le deuxième point important, c'est le fait que ça, ça vise évidemment l'Ukraine. C'est-à-dire que si un pays faisait une attaque sur une zone sanctuarisée en Russie, même s'il n'est pas nucléaire, il pourrait subir une riposte nucléaire", a réagi l'analyste français Xavier Moreau à la publication du décret de Vladimir Poutine sur la mise à jour de la doctrine nucléaire russe.Retrouvez également dans cette émission:- Bertrand Scholler, analyste français, sur la mise à jour de la doctrine nucléaire russe.- Aymeric Chauprade, géopolitologue et ex-eurodéputé français ainsi que Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, sur l'autorisation donnée par Washington à Kiev pour frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée.- Booker Omole, Secrétaire général du Parti communiste du Kenya sur le rassemblement contre la fourniture d'armes à l'Ukraine et à Israël.- Seydou Zeinabou Douka, directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique du Niger sur les contrôles des versements des pensions aux anciens fonctionnaires nigériens.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

