Le Pentagone admet la possibilité d'un échange de frappes nucléaires

Les États-Unis pourraient envisager un échange de frappes nucléaires, à condition d'échapper aux conséquences négatives et de préserver leur position de leader... 21.11.2024, Sputnik Afrique

"Nous devons préserver nos réserves. On ne dépense pas toutes ses ressources pour gagner, n'est-ce pas ? Parce qu'alors, nous n'aurions plus de quoi dissuader l'ennemi", a indiqué un représentant du STRATCOM, instance contrôlant les armes nucléaires américaines déjà fabriquées.Les États-Unis doivent éviter les conséquences d'une guerre nucléaire tout en maintenant leur position de leader mondial, a précisé le contre-amiral Thomas Buchanan.Position de MoscouVladimir Poutine a approuvé, le 19 novembre, des modifications de la doctrine nucléaire, selon lesquelles la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en réponse à l'utilisation d'armes de destruction massive nucléaires ou conventuelles contre elle ou ses alliés. Il convient également de noter qu'une agression contre Moscou ou ses alliés par un État non nucléaire, avec le soutien d'un État nucléaire, est considérée comme une attaque conjointe.La Russie rappelle que la participation directe de l’Occident au conflit en Ukraine en modifiera considérablement son essence et signifiera que les membres de l’Otan entreront en guerre contre la Russie. Moscou prendra des décisions en fonction des menaces qui se présentent à elle, a noté le Président Poutine.

