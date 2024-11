https://fr.sputniknews.africa/20241120/loccident-simplique-de-plus-en-plus-dans-le-conflit-en-ukraine-selon-le-kremlin-1069312762.html

L'Occident s'implique de plus en plus dans le conflit en Ukraine, selon le Kremlin

L'Occident s'implique de plus en plus dans le conflit en Ukraine, selon le Kremlin

Comme les médias US l'avaient écrit précédemment, Joe Biden avait autorisé l'utilisation par Kiev d'armes américaines à longue portée, notamment des missiles ATACMS, pour frapper en profondeur le territoire russe. Puis, la Défense russe a fait état d'une attaque de 6 missiles ATACMS menée les 18 et 19 novembre contre la région russe de Briansk. Vladimir Poutine a déjà approuvé la nouvelle doctrine nucléaire selon laquelle la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en réponse à l'utilisation d'armes de destruction massive contre elle ou ses alliés. Il convient également de noter qu'une agression contre Moscou ou ses alliés par un État non nucléaire avec le soutien d'un État nucléaire est considérée comme une attaque conjointe. En plus de cela, le dirigeant russe a déclaré que l'implication directe de l'Occident dans la confrontation en Ukraine changerait considérablement son essence et signifierait que les membres de l'Otan - les États-Unis et les pays européens - sont en guerre contre la Russie.

