Biden aurait autorisé Kiev de tirer des missiles ATACMS dans la profondeur du territoire russe

Biden aurait autorisé Kiev de tirer des missiles ATACMS dans la profondeur du territoire russe

Joe Biden a autorisé pour la première fois Kiev de tirer des missiles ATACMS à longue portée dans la profondeur du territoire russe, d'après le New York Times. 17.11.2024, Sputnik Afrique

Le Président Biden a donné son aval à l'emploi par l'Ukraine de missiles à longue portée ATACMS pour mener des frappes dans la profondeur du territoire russe, affirme le New York Times, se référant à des membres de l'administration présidentielle ayant requis l'anonymat.Des sources anonymes ont déclaré au journal que la décision avait divisé les conseillers du Président sortant. Celle-ci intervient seulement 2 mois avant l'entrée en fonction du Président élu Donald Trump, qui s'est engagé à réduire davantage le soutien à l'Ukraine. Certains officiers du Pentagone se sont opposés à l'envoi de missiles en Ukraine, car l'armée US dispose de stocks limités. Certains membres du personnel de la Maison-Blanche ont également exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle riposte de la Russie.Vladimir Poutine avait précédemment averti que l'utilisation de telles armes contre le territoire russe signifierait que les États-Unis et d'autres membres de l'Otan seraient directement en guerre avec la Russie.

