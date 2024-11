https://fr.sputniknews.africa/20241120/ahadj-nacer--leurope-a-toujours-ete-percue-comme-une-colonie-par-les-americains--1069322762.html

A.Hadj-Nacer: " L'Europe a toujours été perçue comme une colonie par les Américains "

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Abderrahmane Hadj-Nacer, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, explique qu’il ne faudrait pas attendre grand-chose de... 20.11.2024, Sputnik Afrique

"La puissance des États-Unis c'est le dollar et leur capacité à jouer le rôle de gendarme du monde grâce à leurs moyens militaires, y compris ceux indolores comme les technologies de l’information avec les GAFAM, l’intelligence artificielle, les monnaies numériques et les grands fonds d’investissement comme Vanguard et BlackRock, dans lesquelles ils sont en supériorité écrasante par rapport au reste du monde", affirme à Radio Sputnik Afrique Abderrahmane Hadj-Nacer, économiste, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ancien conseiller économique de feu le Président Chadli Bendjedid.Dans le même sens, M.Hadj-Nacer souligne que "les Anglo-Saxons, tout comme le reste des pays de l’Occident, qui ont découvert avec effarement le retard des États-Unis dans l’industrie et l’ingénierie militaire par rapport à son homologue russe, sont dans une activité intense pour contrer l’avancée de la Chine et de la Russie, et même d’autres pays comme l’Iran et la Corée du Nord et éviter l’effondrement du système occidental et de l’Occident en tant que civilisation. Dans cette course, pour survivre, les États-Unis se servent sur l’Europe en pillant leurs industries et les délocalisant chez eux, sauf l’Italie qui est un cas particulier. C’est dans ce sens qu’il faudrait comprendre les déclarations de Trump au sujet de l’Otan et de la défense européenne. En effet, quand Donald Trump demande aux Européens de passer du statut de pays comptant sur l’armée américaine pour leur défense à celui de pays ayant leurs propres armées, en réalité le sens de son propos est que vous devriez vous réarmer en achetant les armements américains pour nourrir le complexe militaro-industriel US, qui a détruit les industries militaires européennes, sauf une toute petite partie en France et en Italie".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

