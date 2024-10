https://fr.sputniknews.africa/20241007/sabotage-des-nord-stream-le-renseignement-russe-a-des-preuves-dimplication-directe-de-washington-1068590139.html

Sabotage des Nord Stream: le renseignement russe a des preuves d'implication directe de Washington

Sabotage des Nord Stream: le renseignement russe a des preuves d'implication directe de Washington

Sputnik Afrique

Le Service de renseignement extérieur russe dispose d'informations fiables sur l'implication directe de Washington et Londres dans l'attaque contre les Nord... 07.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-07T20:12+0200

2024-10-07T20:12+0200

2024-10-07T20:12+0200

service de renseignement extérieur de russie (svr)

russie

sergueï narychkine

nord stream

sabotage des gazoducs nord stream

nord stream 2

états-unis

allemagne

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/01/1056367417_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_ab6b7ab01850fc0a534ad336df79520f.png

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont directement impliqués dans le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, a déclaré Sergueï Narychkine, directeur du Service de renseignement extérieur russe (SVR), cité par son service de presse.L'administration américaine a jugé justifiable de faire sauter les gazoducs afin de garantir la rupture entre l'Europe -surtout l'Allemagne- et la Russie, selon lui.Sabotage des Nord StreamDes explosions sur les gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 ont eu lieu le 26 septembre 2022 en mer Baltique. Il a provoqué d'importantes fuites de gaz. La première, sur Nord Stream 2, a été découverte au sud-est de l'île danoise de Bornholm. Plusieurs heures plus tard, deux autres fuites ont été signalées sur Nord Stream 1 au nord-est de l'île. Moscou a qualifié les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2 d’acte de terrorisme international.

russie

états-unis

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

service de renseignement extérieur de russie (svr), russie, sergueï narychkine, nord stream, sabotage des gazoducs nord stream, nord stream 2, états-unis, allemagne, international