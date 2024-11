https://fr.sputniknews.africa/20241119/acces-a-une-eau-propre-44-milliards-dhabitants-cest-la-moitie-de-la-population-du-monde-1069307221.html

Accès à une eau propre: "4,4 milliards d'habitants, c'est la moitié de la population du monde"

Accès à une eau propre: "4,4 milliards d'habitants, c'est la moitié de la population du monde"

Les objectifs de développement durable numéro deux (faim "zéro") et numéro six (eau propre et assainissement) se sont éloignés ces dernières années avec les... 19.11.2024, Sputnik Afrique

Les objectifs de développement durable numéro deux (faim «zéro») et numéro six (eau propre et assainissement) se sont éloignés ces dernières années avec les nouveaux conflits et le Covid-19. Arriverons-nous à rattraper le retard ? Oleg Kobiakov, directeur du Bureau de liaison de la FAO en Russie, vient rappeler ce qui est entrepris pour y parvenir.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Oleg Kobiakov, le directeur du Bureau de liaison en Russie de la FAO, l’organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, revient sur l’actualité de la FAO et la publication de son rapport sur la sécurité alimentaire en régression dans le monde, ainsi que sur la gestion de l’eau, après la sortie en août d’un autre rapport de l’Onu sur le chiffre de 4,4 milliards de personnes n’ayant pas un accès permanent à une eau propre et sans danger pour la santé."Pour améliorer l'accès à l'eau potable, il est crucial d'investir dans les infrastructures en premier, de protéger l'écosystème, où chacun compte, et troisièmement de réduire la pollution et de promouvoir une gestion efficace des ressources en eau", explique le directeur du Bureau de liaison de la FAO en Russie.Dans les priorités du même acabit, il rappelle également l’imminence des délais imposés par l’Agenda 2030 : "C'est un plan pour l'humanité et il n'y a pas d'autre plan. Donc, il faut faire des efforts pour aboutir."À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

