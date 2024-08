Ces réalisations incarnent l'engagement d'Assimi Goïta envers les populations vulnérables du pays, a souligné Aguibou Dembélé dans son discours. Les installations vont entre autres réduire les risques sanitaires associés à la consommation d'eau non potable.

10.08.2024, Sputnik Afrique

"Une initiative salutaire": Deux localités maliennes ont reçu l'accès à l'eau potable

© Photo Présidence de la République du Mali Inauguration d'un nouveau forage dans le cercle de Kangaba, Mali © Photo Présidence de la République du Mali

La cérémonie de l'inauguration des deux forages a rassemblé les autorités de Sacoro et Selo dans le cercle de Kangaba, des chefs de villages, ainsi que des représentants des femmes et des jeunes, et a été présidée par le conseiller spécial du Président de la Transition, chargé des œuvres sociales.