https://fr.sputniknews.africa/20241117/zelensky-souhaiterait-rencontrer-trump-au-plus-vite-selon-la-presse-allemande-1069275860.html

Zelensky souhaiterait rencontrer Trump au plus vite, selon la presse allemande

Zelensky souhaiterait rencontrer Trump au plus vite, selon la presse allemande

Sputnik Afrique

Inquiet de la position du Président élu des États-Unis sur le conflit ukrainien, Volodymyr Zelensky souhaiterait le rencontrer au plus vite, assure le Welt am... 17.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-17T16:19+0100

2024-11-17T16:19+0100

2024-11-17T16:19+0100

international

ukraine

conflit ukrainien

volodymyr zelensky

donald trump

états-unis

paix

négociations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1b/1068452119_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_a93059b9b9fe7954fdebdea6911b0a32.jpg

Kiev est préoccupé par l'incertitude entourant les projets de Donald Trump à l'égard de l'Ukraine et veut organiser une rencontre avec lui rapidement, affirme le journal Welt am Sonntag en citant des sources gouvernementales ukrainiennes.Volodymyr Zelensky voudrait améliorer sa position dans la perspective de possibles négociations, précise le journal allemand.Lors d’une réunion à New York en septembre, plusieurs des propositions de Kiev avaient été discutées, notamment le fait que la Chine serait exclue de l’accès aux ressources ukrainiennes, rappelle la publication. Il aurait été conseillé à Zelensky de reprendre cette logique.

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, volodymyr zelensky, donald trump, états-unis, paix, négociations