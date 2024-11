https://fr.sputniknews.africa/20241117/linde-reussit-son-premier-test-de-missile-hypersonique-a-longue-portee-1069269684.html

L'Inde réussit son premier test de missile hypersonique à longue portée

L'Inde réussit son premier test de missile hypersonique à longue portée

Sputnik Afrique

L'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a réussi, samedi, un essai en vol du premier missile hypersonique à longue... 17.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-17T08:15+0100

2024-11-17T08:15+0100

2024-11-17T08:15+0100

inde

missiles

tir de missiles

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104148/38/1041483827_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_5ed5291a16de5bdde2af71911d02a949.jpg

"Le missile a été suivi par divers systèmes de suivi de portée, déployés sur plusieurs zones. Les données de vol recueillies par les stations navales ont confirmé le succès des manœuvres terminales et de l'impact avec un degré élevé de précision", a indiqué le ministère dans un communiqué.Conçu pour transporter diverses charges sur des distances supérieures à 1.500 kilomètres, ce missile hypersonique a été développé localement par les laboratoires du complexe de missiles "Dr APJ Abdul Kalam" à Hyderabad (sud), en collaboration avec d'autres laboratoires relevant de la DRDO et des partenaires industriels."C'est un moment historique, et cette réalisation majeure place notre pays parmi les rares nations disposant de capacités en technologies militaires aussi critiques et avancées", s'est félicité le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, sur son compte X.Les missiles hypersoniques font partie des technologies les plus avancées de la guerre moderne. Ils évoluent à une vitesse d'au moins Mach 5, cinq fois supérieur à celle du son, sont manœuvrables sur des trajectoires imprévisibles et volent à basse altitude.Le gouvernement indien œuvre ces dernières années à promouvoir l'initiative "Make in India", visant à relancer la conception, le développement et la fabrication locale, y compris dans l'industrie de la défense.

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, missiles, tir de missiles