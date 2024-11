https://fr.sputniknews.africa/20241117/le-togo-lance-la-construction-dun-centre-de-traitement-contre-le-cancer-1069274228.html

Le Togo lance la construction d'un centre de traitement contre le cancer

Le chantier du Centre national de traitement du cancer a été lancé par la Première ministre togolaise Victoire Dogbé dans l'une des communes du grand Lomé... 17.11.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

togo

cancer

médecine

santé

La Première ministre du Togo, Victoire Dogbé, a posé le 15 novembre la première pierre du Centre national de traitement du cancer dans la commune d’Agoè-Nyivé 1, l'une des 13 communes du grand Lomé, a déclaré la présidence togolaise via un communiqué.Axée sur la radiothérapie et la médecine nucléaire, l'infrastructure couvrira une surface de 1.600 m2.Ces dernières années, le Togo avait déjà ouvert une unité de traitement infantile du cancer et un centre international de cancérologie à Lomé. En 2022, plus de 7.000 cas ont été recensés sur l’ensemble du territoire.

afrique subsaharienne

togo

