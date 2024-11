https://fr.sputniknews.africa/20241117/la-mauritanie-alloue-5-milliards-danciennes-ouguiyas-a-la-modernisation-de-la-capitale-1069270952.html

La Mauritanie alloue 5 milliards d’anciennes ouguiyas à la modernisation de la capitale

La Mauritanie alloue 5 milliards d’anciennes ouguiyas à la modernisation de la capitale

Sputnik Afrique

Le gouvernement mauritanien a annoncé qu'il avait alloué 5 milliards d’anciennes ouguiyas pour financer un programme urgent d'aménagement et de modernisation... 17.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-17T09:05+0100

2024-11-17T09:05+0100

2024-11-17T09:05+0100

afrique

international

mauritanie

nouakchott

développement

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/1c/1045935047_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd2fee52f7138822cb5ca3a0ec02b0b0.jpg

Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre le président mauritanien et les membres du gouvernement le 5 novembre. Ce programme d’une durée de deux ans, visé à développer la ville et à la rendre plus attractive.Selon le ministre de l'économie et des finances, ce plan de modernisation de Nouakchott comprend:

afrique

mauritanie

nouakchott

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, international, mauritanie, nouakchott, développement, afrique subsaharienne