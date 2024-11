https://fr.sputniknews.africa/20241116/la-libye-et-la-tunisie-cherchent-a-delimiter-leurs-frontieres-1069266233.html

La Libye et la Tunisie cherchent à délimiter leurs frontières

Pour cela, les deux pays ont créé un comité conjoint, a annoncé le 12 novembre le ministre tunisien de la Défense. 16.11.2024, Sputnik Afrique

En plus de résoudre les conflits territoriaux, le comité cherchera à renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, du commerce et de la lutte contre la contrebande.Le problème de la démarcation des frontières entre la Libye et la Tunisie remonte au début du XXe siècle, lorsque les autorités françaises et italiennes ont procédé à une délimitation. Mais le désert a rendu difficile une démarcation précise des frontières. Suite à l'indépendance de la Tunisie et de la Libye, et après la découverte de pétrole dans le Sahara, la situation s’est davantage compliquée. Le ministre tunisien a dit envisager de se rendre personnellement dans la région frontalière afin d’évaluer la situation.

