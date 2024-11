https://fr.sputniknews.africa/20241116/demande-denquete-sur-les-contacts-de-musk-avec-la-russie-moscou-ironise-1069263168.html

Demande d'enquête sur les contacts de Musk avec la Russie: Moscou ironise

Demande d'enquête sur les contacts de Musk avec la Russie: Moscou ironise

Sputnik Afrique

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a conseillé aux sénateurs démocrates américains de s'intéresser à l'assassinat du Président Kennedy... 16.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-16T13:22+0100

2024-11-16T13:22+0100

2024-11-16T13:22+0100

international

elon musk

maria zakharova

john kennedy

joe biden

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069222107_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_6342a089a589ebb5bdd053defa360f95.jpg

Les sénateurs démocrates américains qui demandent d'enquêter sur les contacts entre Elon Musk et la Russie devraient plutôt s'intéresser aux assassinats du Président démocrate Kennedy et des membres de sa famille, a écrit Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, sur Telegram.Les membres du Congrès pourraient aussi s'intéresser à la corruption entourant le Président Joe Biden et ses proches, à son avis.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, elon musk, maria zakharova, john kennedy, joe biden