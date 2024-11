https://fr.sputniknews.africa/20241115/elon-musk-aurait-eu-une-rencontre-confidentielle-avec-lambassadeur-iranien-aux-nations-unies-1069242395.html

Elon Musk aurait eu une rencontre confidentielle avec l'ambassadeur iranien aux Nations Unies

Elon Musk aurait eu une rencontre confidentielle avec l'ambassadeur iranien aux Nations Unies

Sputnik Afrique

D’après le New York Times, qui cite deux sources iraniennes anonymes, la rencontre entre l’allié de Donald Trump et Amir Saeid Iravani a eu lieu le 11 novembre... 15.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-15T11:13+0100

2024-11-15T11:13+0100

2024-11-15T11:13+0100

elon musk

donald trump

états-unis

iran

ambassadeur

rencontre

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/02/1062481710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f19b66e23dd0e39610aaf9690d3c29ee.jpg

Les moyens de désamorcer les tensions entre l’Iran et les États-Unis auraient été au cœur de l’entrevue, qualifiée par les sources iraniennes de "positive" et de "bonne nouvelle". La réunion, qui a duré plus d'une heure, s'est tenue dans un lieu tenu secret. C’est Elon Musk qui l’avait demandée, et l’ambassadeur iranien qui avait choisi la location. Ni l’entourage de Donald Trump, ni les autorités iraniennes n’ont fait de commentaires.

états-unis

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, donald trump, états-unis, iran, ambassadeur, rencontre