" Les Américains qui ont élu Trump ont rejeté massivement la politique guerrière de Biden "

15.11.2024

2024-11-15T15:59+0100

2024-11-15T15:59+0100

2024-11-15T16:03+0100

« Les Américains qui ont élu Trump ont rejeté massivement la politique guerrière de Biden » Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Karel Vereycken, vice-président du parti politique français Solidarité Progrès explique pourquoi il faut être prudent quant à ce que pourrait faire l’administration Trump en Eurasie et au Moyen-Orient. «Trump n’a pas de politique, c’est donc aux citoyens de lui dicter ce qu’il devrait faire».

" Les citoyens américains qui ont élu Donald Trump ont rejeté massivement la politique guerrière de Biden, Blinken et de "l’État profond" US et choisi celui qui leur a promis de s’occuper de leurs problèmes économiques tel que l’inflation qui bat des records, de santé et d’éducation de leurs enfants ", affirme à Radio Sputnik Afrique Karel Vereycken, vice-président du Parti politique Solidarité et Progrès et Directeur de la publication du journal Nouvelles solidarités, à Paris. " Cependant, la prudence est plus que jamais de mise quant à ce que la nouvelle administration de Trump fera en Ukraine, au Moyen-Orient, à l’égard de la Chine et des pays émergents de la multipolarité autour des BRICS+(13) ", estime-t-il.Dans le même sens, Karel Vereycken explique, " qu’au-delà du fait que Trump a choisi clairement le camp de la paix, les premières prémices de ce que pourrait être sa politique étrangère commencent à prendre forme d’après les noms qui sont pressentis à prendre part à son gouvernement. En effet, il y a entre autres la représentante Elise Stefanik comme ambassadrice à l’Onu et le sénateur de Floride Marco Rubio comme secrétaire d’État. Or, ces deux personnes sont des néoconservateurs et des faucons notoires connus pour leur hostilité viscérale à la Chine, la Russie et l’Iran, ce qui ne présage rien de bon pour la paix en Eurasie et au Moyen-Orient. Tous les deux sont également cooptés par la famille Adelson, l’une des principales sources de contributions à la campagne de Trump et aux membres du Congrès favorables à la politique coloniale de peuplement du "Grand Israël". Les Adelson sont aussi l’un des principaux soutiens de Benyamin Netanyahou, dont l’œuvre civilisationnelle et la philanthropie humanitaire et démocratique dans la bande de Gaza et au Liban laisse le monde pantois ".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

