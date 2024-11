https://fr.sputniknews.africa/20241106/trump-peut-mettre-fin-a-la-guerre-a-gaza-tout-en-sauvant-la-face-de-netanyahou-selon-un-politicien-1069077941.html

Trump peut mettre fin à la guerre à Gaza, tout en sauvant la face de Netanyahou, selon un politicien

Trump peut mettre fin à la guerre à Gaza, tout en sauvant la face de Netanyahou, selon un politicien

Sputnik Afrique

Les efforts de Trump en ce sens viseraient à présenter son allié israélien comme partie gagnante, estime auprès de Sputnik le vice-président du parlement... 06.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-06T16:19+0100

2024-11-06T16:19+0100

2024-11-06T16:19+0100

opinion

donald trump

israël

benjamin netanyahou

gaza

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103650/39/1036503932_0:0:5075:2854_1920x0_80_0_0_531c26e7a90c10a3e4858dae4f0e44b0.jpg

Concernant la politique à l'égard de pays arabes, Souleyman Zerkani ne voit pas beaucoup de différence dans les approches de Trump et Harris. Les deux sont préoccupés par les intérêts américains, tranche-t-il. Donc, même s'il y a des changements après la victoire de Trump, ils seront pour la forme et pas pour le fond, note le parlemantaire. Selon lui, le premier mandat de Donald Trump a été une période difficile pour le monde arabe, notamment en raison de la pression de Washington dans la quête à la normalisation des relations avec Israël. La seule différence aujourd'hui consiste en ce que le soutien à Israël soit devenu "encore plus explicite" de la part des États-Unis, souligne M.Zerkani.

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, donald trump, israël, benjamin netanyahou, gaza