Un analyste exhorte à prendre avec des pincettes l'aide de deux grandes banques au Niger

"Une vigilance accrue est plus que nécessaire", avertit Issoufou Boubacar Kado Magagi. Il commente pour Sputnik Afrique l'enveloppe de 350 millions de dollars... 14.11.2024, Sputnik Afrique

"Or, ces grandes puissances mondiales sont hostiles à la création de la confédération de l'Alliance des États du Sahel", indique M.Magagi. Après l'échec des sanctions à l'égard de l'AES, "elles multiplient des manœuvres sournoises" pour faire revenir des pays de la confédération dans le giron de la CEDEAO, "terrain très propice aux pillages des richesses africaines". Il compare cette approche à celle de la Chine qui a décaissé une avance de 4 millions de dollars "dans les meilleurs délais, sans bruit ni tapage, sans conditionnalités excessives". Pour Issoufou Boubacar Kado Magagi, les aides annoncées ne seront efficaces qu'en cas de respect de la souveraineté monétaire et économique du Niger et de l'AES. Cette autonomie ne doit pas exclure le recours à l'aide "moins contraignante" de la banque des BRICS, "plus attractive, plus compréhensible aux valeurs socio-culturelles africaines", soutient-il.

