https://fr.sputniknews.africa/20241114/la-russie-isolee-accueille-la-moitie-du-monde-a-kazan-et-ensuite-toute-lafrique-a-sotchi-1069224012.html

La Russie "isolée" accueille la moitié du monde à Kazan et, ensuite, toute l'Afrique à Sotchi

La Russie "isolée" accueille la moitié du monde à Kazan et, ensuite, toute l'Afrique à Sotchi

Sputnik Afrique

La Russie "isolée" accueille la moitié du monde au sommet des BRICS à Kazan et, ensuite, tout le continent africain à Sotchi. C'est ce qu'ont fait valoir les... 14.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-14T10:33+0100

2024-11-14T10:33+0100

2024-11-14T10:33+0100

maria zakharova

1ère conférence ministérielle russie-afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069222107_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_6342a089a589ebb5bdd053defa360f95.jpg

"Nous ne pouvons même pas imaginer combien l'Occident dépense pour ses tentatives d'isoler la Russie. Mais tout cela est en vain. Ils auraient mieux fait d'envoyer cet argent aux pays dans le besoin", affirme la porte-parole de la diplomatie russe auprès de Sputnik.La première conférence ministérielle a eu lieu les 9 et 10 novembre à Sotchi, dans le sillage du deuxième sommet Russie-Afrique, organisé à Saint-Pétersbourg l'année dernière. L'événement a réuni 1.500 participants, dont 54 délégations africaines et plus de 40 ministres de différents États africains. De nombreux mémorandums et accords bilatéraux ont été signés pour déterminer les principaux axes de la future coopération.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maria zakharova, 1ère conférence ministérielle russie-afrique