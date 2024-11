https://fr.sputniknews.africa/20241108/le-rwanda-fournit-une-aide-humanitaire-a-gaza-1069107782.html

Le Rwanda fournit une aide humanitaire à Gaza

Selon Kigali, une assistance humanitaire, notamment des denrées alimentaires, des médicaments et des consommables médicaux, a été acheminée en partenariat avec... 08.11.2024, Sputnik Afrique

Le Rwanda a livré une cargaison d’aide humanitaire destinée à Gaza, a annoncé le gouvernement de ce pays africain. Le Rwanda soutient la fin du conflit et la protection de la vie des civils, affirment les autorités dans un communiqué. Israël a mené une offensive dévastatrice sur Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, tuant plus de 43 000 personnes et rendant l’enclave presque inhabitable. La nourriture et les autres formes d’aide sont très limitées.

