Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d'EADS/Airbus Group explique les atouts et les limites de... 06.11.2024

Utilisation de l'IA par l'AFRICOM: les atouts et les limites d'une telle stratégie en Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique d'EADS/Airbus Group explique les atouts et les limites de l'Intelligence artificielle (IA) dans ses différents secteurs d'application, notamment militaire. Selon lui, « l'apport de l'IA, en Afrique, pour garder les attributs de l'hégémon US, sera limité ».

" L’intelligence artificielle (IA) est une science neutre, comme toutes les autres, c’est-à-dire qu’elle n’est pas bonne ou mauvaise en soi, ce sont les hommes qui lui donnent cet aspect en fonction de leurs choix souverains de l’utiliser dans le bien comme dans le mal ", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, actuellement PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA). " Ainsi, il est tout à fait normal et légitime qu’une armée l’utilise pour défendre son pays. Cependant, si l’IA est intégrée dans des stratégies de déclenchement de nouvelles guerres néocoloniales, il est clair que c’est très mauvais ".Et d’expliquer : " L’IA est un outil technologique dont l’efficacité, au-delà de son niveau de sophistication et de performance, dépend in fine de l’être humain qui la pilote à diverses fins. Et de ce point de vue, quand on regarde de près et qu’on compare les économies réelles américaine et européenne, d’un côté, chinoise, russe et iranienne, de l’autre, on se rend compte rapidement que les premières sont dans une phase de désintégration avancée, alors que leurs homologues du monde émergent multipolaire sont dans une dynamique de croissance accélérée ".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

