"Le temps de l'hégémonie de tel ou tel pays est fini", affirme un eurodéputé français

"Le temps de l'hégémonie de tel ou tel pays est fini", affirme un eurodéputé français

25.10.2024

Le monde multipolaire "n'est pas uniquement une expression pour les journalistes ou les géopolitologues", mais une réalité parfaitement incarnée par les BRICS, a déclaré à Sputnik Afrique l'eurodéputé français Thierry Mariani, au lendemain de la clôture du sommet des BRICS à Kazan.Le 16e sommet des BRICS de Kazan est un événement "très positif" qui pourrait déboucher sur un ordre international plus juste et respectueux, selon lui.Le 16e sommet des BRICS, événement clé de la présidence russe du groupe, s'est tenu à Kazan du 22 au 24 octobre. Le deuxième jour du sommet, ses participants ont adopté la Déclaration de Kazan. Parmi les principaux sujets du document figurent le développement de l'association, la position des pays membres à l'égard des dossiers internationaux et la résolution des crises régionales, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient.Le groupe BRICS a été créé en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'Afrique du Sud les a rejoints en 2011. Depuis le 1er janvier 2024, l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Éthiopie font aussi partie du groupe. Le sommet de Kazan a été le premier auquel ils ont participé en tant que membres à part entière.

