Trump, 47e président américain : "Même les plus optimistes ne prévoyaient pas un tel succès"

Quatre ans plus tard, Donald Trump a été réélu pour un second mandat. Celui de Joe Biden aura ouvert la voie à un trumpisme qui aura les mains libres dans... 06.11.2024, Sputnik Afrique

Trump, 47e président américain : «Même les plus optimistes ne prévoyaient pas un tel succès» Sputnik Afrique Quatre ans plus tard, Donald Trump a été réélu pour un second mandat. Celui de Joe Biden aura ouvert la voie à un trumpisme qui aura les mains libres dans toutes les institutions fédérales. Où va l’Amérique avec le retour de son enfant terrible ? François Meylan, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, décrypte la présidentielle américaine.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, François Meylan, ancien officier de renseignement militaire, chef d’entreprise et conseiller financier suisse, livre son analyse de la présidentielle américaine et ses implications pour l’économie et la géopolitique du monde pour les quatre prochaines années."Son résultat est beaucoup plus net. Et en plus de cela, maintenant, il y a justement la Cour suprême, dont en tout cas minimum trois juges ont été nommés par lui à l'époque, et puis la Chambre des représentants, ainsi que le Sénat qui vient de passer aussi sous couleur républicaine. On peut dire que qu’il n'a jamais eu autant de marge de manœuvre. Maintenant cela fait presque un petit peu peur qu’il y ait autant de pouvoir assemblé dans les mains d'un seul homme", constate-t-il.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

