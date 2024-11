https://fr.sputniknews.africa/20241106/les-dirigeants-africains-felicitent-donald-trump-a-loccasion-de-sa-victoire-electorale-1069067852.html

Les dirigeants africains félicitent Donald Trump à l'occasion de sa victoire électorale

"Je me réjouis de travailler ensemble pour renforcer davantage les relations entre nos deux pays pendant votre mandat", a écrit sur X le Premier ministre... 06.11.2024, Sputnik Afrique

▪️ Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, lui a adressé ses "sincères félicitations". Et d'exprimer la volonté de l'Égypte de collaborer pour instaurer la paix, assurer la stabilité régionale et renforcer le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que les relations amicales entre leurs peuples.▪️ De son côté, le Président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a félicité M. Trump pour sa "victoire électorale historique". Il a également exprimé son souhait de maintenir la collaboration et le partenariat solides entre les deux pays pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité partagée.▪️ "Le monde a besoin de plus de dirigeants qui parlent au nom du peuple". C'est ainsi que le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a formulé ses félicitations sur X. "Le Zimbabwe est prêt à travailler avec vous et le peuple américain pour construire un monde meilleur, plus prospère et plus pacifique", a-t-il écrit.

