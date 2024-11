https://fr.sputniknews.africa/20241105/le-journalisme-fait-face-a-une-situation-compliquee-partout-dans-le-monde-1069045612.html

"Le journalisme fait face à une situation compliquée partout dans le monde" Sputnik Afrique La journée internationale pour la fin de l'impunité et des crimes contre les journalistes était le 2 novembre. En Ukraine, les journalistes qui couvrent le conflit au prix de leur vie connaissent bien cette problématique. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard, reporter de guerre français dans le Donbass est revenu sur l'importance de cette date.

"La situation du journalisme et de l'information et des informateurs, réinformateurs est compliquée partout dans le monde. La situation par exemple en Ukraine depuis très longtemps est très compliquée. On se souvient dès 2014 des journalistes qui ont été assassinés ou tués, soit des reporters de guerre, soit des journalistes qui sont des gens civils, on va dire ça comme ça. Donc la situation est assez grave et se dégrade surtout dans le monde occidental et on voit que c'est une question très importante aujourd'hui", a déclaré Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass.Retrouvez également dans ce numéro:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

