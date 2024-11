https://fr.sputniknews.africa/20241104/le-maroc-a-remporte-le-maillot-jaune-de-la-35e-edition-du-tour-international-cycliste-du-faso-1069030990.html

Le Maroc a remporté le maillot jaune de la 35e édition du Tour international cycliste du Faso

El Kouraji Mohcine, détenteur du maillot jaune depuis la première étape, est devenu le champion du Tour du Faso 2024. 04.11.2024, Sputnik Afrique

Le Président Ibrahim Traoré a assisté dimanche à l’arrivée finale de la course à Ouagadougou. Il a remis à El Kouraji Mohcine son maillot de vainqueur et l'a félicité pour sa victoire.Débuté le 25 octobre dernier, la 35e édition du Tour du Faso a traversé le pays sur plus de 2.145,8 kilomètres. Plus d’une soixantaine de cyclistes, venus de huit pays d’Afrique et d’Europe (Russie, Pays-Bas et Belgique), y ont pris part.

