"Une polarisation sans précédent dans l'histoire politique américaine"

"On est arrivé à un point où on est vraiment en droit de se dire qu'il y a deux Amériques qui, plus le temps passe, moins elles peuvent se supporter. Je veux dire qu'elles ne peuvent pas vivre ensemble. Et donc, dans un contexte de ce type, une élection qui cristallise, si je puis dire, toutes les oppositions -qui sont profondes et pas juste simplement politiques, mais aussi sociales, philosophiques, économiques", a-t-il ajouté.