Présidentielle US: quels changements pour l'Afrique? Un chercheur zimbabwéen s'exprime

Les deux candidats à la Maison Blanche privilégient les intérêts américains en Afrique plutôt que le développement du continent, a déclaré à Sputnik Afrique... 31.10.2024, Sputnik Afrique

Donald Trump et Kamala Harris, candidats à la présidentielle américaine du 5 novembre, donnent la priorité aux intérêts des États-Unis et de l’Otan plutôt qu’à la stabilité et au développement de l'Afrique, a déclaré ce jeudi 31 octobre à Sputnik Afrique Bowden BC Mbanje, de l’Université des sciences de l’éducation de Bindura.Il a en outre critiqué la présence militaire des États-Unis et leurs actions dans la région.

