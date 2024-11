https://fr.sputniknews.africa/20241101/moscou-salue-le-70e-anniversaire-du-declenchement-de-la-revolution-algerienne-1068980953.html

Moscou salue le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne

Moscou salue le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne

L'Algérie contribue "de manière significative au développement du continent africain et à sa stabilité", a déclaré la porte-parole du ministère russe des... 01.11.2024, Sputnik Afrique

À l’occasion du 70e anniversaire de la Révolution algérienne, Moscou souhaite à Alger "de la paix, du bien-être et de la prospérité" "Aujourd'hui, l'Algérie est un leader régional reconnu qui participe énergiquement aux travaux de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes et d'autres associations multilatérales, contribuant ainsi de manière significative au développement du continent africain et à sa stabilité", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.En 1962, "les 132 ans d'histoire de la colonisation française de l'Algérie ont pris fin, 1,5 million d'Algériens ont été victimes de la guerre de libération sanglante qui a duré 8 ans", a rappelé la diplomate.

