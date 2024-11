«Les relations commerciales entre le Brésil et l'Afrique ont été multipliées par dix en dix ans»

"Le Brésil, par son poids économique, par la diversité de sa production, est un pays privilégié dans ces échanges. Mais on voit aussi que ce n'est pas seulement la Chine et on voit apparaître depuis une vingtaine d'années de nouveaux partenaires, ou en tout cas l'augmentation des échanges commerciaux avec de nouveaux partenaires du monde multipolaire comme l'Iran, la Turquie ou l'Inde par exemple, qui prennent une importance de plus en plus forte", rappelle le journaliste.