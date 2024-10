https://fr.sputniknews.africa/20241031/les-brics-concurrencent-le-g7-et-orientent-leconomie-vers-un-modele-multipolaire-1068962301.html

Les BRICS+ concurrencent le G7 et orientent l'économie vers un modèle multipolaire

Les pays des BRICS+ prennent un poids économique de plus en plus important comparé au G7, et joueront un rôle décisif à l'avenir, indique un rapport de la... 31.10.2024, Sputnik Afrique

La part des BRICS+ dans les exportations et importations mondiales augmente par rapport à celle du groupe G7, indique un rapport de la société EY India. Selon ce rapport, les BRICS+ représentent ainsi : Les politiques menées par les BRICS+ joueront à l'avenir "un rôle essentiel dans la détermination du bien-être économique de la population mondiale", conclut EY India.

