Spectacle aérien lors du Salon International de l’aéronautique et du spatial Marrakech Airshow 2024

Le coup d'envoi de la 7ème édition de l'un des évènements aéronautiques les plus prestigieux d'Afrique, a été donné, mercredi, à la Base Ecoles des Forces... 31.10.2024, Sputnik Afrique

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdellatif Loudiyi, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires, marocaines et étrangères. Le MAS 2024, qui se poursuivra jusqu’au 2 novembre, accueille professionnels et délégations officielles venus des quatre coins du monde.

